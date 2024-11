Radio 10 is vanochtend om 6:00 uur begonnen aan de twintigste editie van de ‘Top 4000’, de lijst met de beste nummers ooit gemaakt, gekozen door de luisteraars van het station. De lijst is elke dag tussen 6:00 en 00:00 uur te horen op Radio 10. Dat is langer dan vorig jaar, toen de lijst telkens om 21:00 uur stopte.

Om middernacht zendt Radio 10 elke dag een uur lang ‘Top 4000 in de mix’ uit. Vervolgens wordt de lijst tussen 1:00 en 6:00 uur deels herhaald. De Top 4000 is tot en met 24 december, dus vlak voor Kerstmis, te horen.

Het plotselinge overlijden van Liam Payne van One Direction is terug te zien in de lijst. ‘Story of My Life’ van One Direction steeg van #1888 naar #318, en For You (met Rita Ora) kwam nieuw binnen op #1039. Quincy Jones, die onlangs overleed, zag zijn hit ‘Ai No Corrida’ stijgen van #3599 naar #887.

De top 10 van 2024:

Queen – Bohemian Rhapsody Eagles – Hotel California Danny Vera – Roller Coaster George Michael – Careless Whisper Toto – Africa Michael Jackson – Billie Jean ABBA – Dancing Queen Led Zeppelin – Stairway To Heaven Billy Joel – Piano Man Fleetwood Mac – Go Your Own Way

Het is de tijd van de lijstjes: zo werd vorige week de ‘Evergreen Top 1000’ uitgezonden op NPO Radio 5, is op Qmusic momenteel de ‘Q-Top 1500’ te horen en zendt Radio Veronica op dit moment de ‘Top 1000 Allertijden’ uit.