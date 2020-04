Zowel NPO Radio 2 als Radio 10 zullen tijdens de Paasdagen hun normale programmering inruilen voor twee themadagen. Op NPO Radio is net als vorig jaar de ‘Album2Daagse’ te horen. Van elk album dat aan bod komt, wordt een hit en een onbekendere track uitgezonden. Luisteraars kunnen hun favoriete album doorgeven via de site van Radio 2. De tweedaagse begint zondag om 6:00 uur. De presentatie is in handen van onder meer Emmely de Wilt, Daniël Dekker, Corné Klijn en Leo Blokhuis.

Op Radio 10 is er op datzelfde moment aandacht voor de grootste hits allertijden. Op Eerste Paasdag zijn er van 7:00 tot 21:00 uur alleen maar nummer 1-hits te horen. Tweede Paasdag wordt de ‘Dag van de #2 Hits’; ook die begint ’s ochtends om zeven uur ’s ochtends. Vooral die dag gaat voor verrassingen zorgen verwacht Radio 10: “Opvallende hits waarvan luisteraars misschien denken dat ze nummer 1-hits zijn geweest, maar het toch echt niet waren. Onder andere ‘Africa’ van Toto, ‘Vogue’ van Madonna en ‘Clocks’ van Coldplay horen daarbij.”

Waar Radio 2 en Radio 10 kiezen om met Pasen iets speciaals te doen, komen Qmusic en Sky Radio op Goede Vrijdag met themadagen. Bij Qmusic is het morgen ‘Foute Vrijdag’, terwijl je op Sky Radio kunt luisteren naar ‘Feel Good Friday’.