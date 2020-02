Het Openbaar Ministerie onderzoekt het ‘coronalied’ van Radio 10-dj Lex Gaarthuis. Bij de politie zijn honderden meldingen binnengekomen en meerdere aangiftes gedaan wegens het ‘discriminerende’ carnavalsnummer. “Naar aanleiding van deze aangifte zal het OM de tekst van het lied beoordelen op strafbaarheid”, schrijft het OM.

Lex Gaarthuis maakte vorige week een carnavalesk nummer over het coronavirus en zond deze uit op de radio. Op de melodie van ‘Wij vieren feest’ maakte hij het nummer ‘Volkomen is beter dan Chinezen’. De Chinese gemeenschap in Nederland noemde het nummer ‘haatzaaiend en discriminerend’.

Inmiddels zijn er bij de politie honderden meldingen binnengekomen. Ook het Meldpunt Discriminatie heeft veel meldingen ontvangen. Als de tekst inderdaad discriminerend wordt geacht door het OM, kan er een strafrechtelijk onderzoek volgen.

Volledig misplaatst

Lex bood vorige week zaterdag al zijn excuses aan en kwam er maandag, in zijn programma op Radio 10, opnieuw op terug. ““Wat ik me bij het maken van die sketch niet realiseerde, is dat ik ver over de grens van het goede fatsoen ben heen gegaan.”

“De sketch was volledig misplaatst. Ik wil daarom iedereen vragen deze niet meer te delen”, zei hij hoorbaar aangeslagen in zijn programma op Radio 10:

Ook deze website heeft, in overleg met Radio 10, het bewuste fragment waarin het nummer te horen is, van de site gehaald.

Foto: RadioFreak