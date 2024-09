Radio 10 had naast Gijs Staverman ook Eddy Keur op het oog om de plek van ‘Somertijd’ over te nemen. In een interview met het magazine Vrij van De Telegraaf zegt hij Eddy dat hij benaderd is om de middagshow van Radio 10 voor zijn rekening te nemen.

Of het uiteindelijk zijn keuze is geweest om het niet te doen of dat Radio 10 liever Gijs wilde, wordt niet helemaal duidelijk in het gesprek. Eddy zegt letterlijk: “Ik heb daar gesprekken over gehad en kon daar natuurlijk meer verdienen. Ik vind mezelf beter passen bij Radio 2. Ik hoop dat er nu juist rust in de tent komt nu behalve Gijs ook Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof onlangs zijn vertrokken.”

Andere aanbiedingen heeft Eddy naar eigen zeggen niet gehad, nadat hij weer is teruggekeerd bij de landelijke radio. En ook zelf wil hij niet overstappen, ook niet naar NPO Radio 5, waar veel oudere dj’s van Radio 2 de laatste jaren naartoe zijn gegaan. Dat terwijl de dj inmiddels 65 jaar oud is. “Niets denigrerends over Radio 5 – ik zou zeker eens willen invallen – maar ik vind dat ik op de grootste radiozender van Nederland hoor te eindigen. Dat is Radio 2.”

Vrijdagmiddag op Radio 2

Eddy Keurs radiocarrière leefde op, toen hij in 2021 maandenlang inviel voor Ruud de Wild op Radio 2. Hij kreeg vervolgens een tijdje een programma op 3FM, voordat hij begin dit jaar een vaste plek kreeg op Radio 2 op vrijdagmiddag.

Hij zegt daarover: “Dat ik deze vrijdagmiddagshow op de grootste zender van Nederland mag doen is een cadeau. Op het tijdstip, tussen 16:00 en 18:00 uur, kom je alleen te zitten als je personality bent. Kijk bijvoorbeeld naar Edwin Evers die op hetzelfde moment radio op Radio 538 maakt.”

Foto: Nick van Ormondt | PowNed