Het lied ‘Volkomen is beter dan Chinezen’ van Radio 10-dj Lex Gaarthuis is haatzaaiend en discriminerend. Dat stellen 57 Chinees-Nederlandse organisaties vanmiddag in een verklaring. Meerdere leden hebben aangifte gedaan tegen zowel Lex Gaarthuis als Radio 10. De verklaring van vanmiddag geldt als een gezamenlijke uiting van de Chinese gemeenschap in Nederland.

Lex Gaarthuis maakte vorige week een carnavalesk nummer over het coronavirus en zond deze uit op de radio. Op de melodie van ‘Wij vieren feest’ maakte hij het nummer ‘Volkomen is beter dan Chinezen’. “We zijn echt heel erg boos”, zegt een woordvoerder van de Nederlands-Chinese gemeenschap tegenover de NOS. Het landelijk meldpunt voor discriminatie heeft al ruim 3000 meldingen binnengekregen over het lied.

Diep kwetsend

De organisaties in de verklaring: “Een lied over het coronavirus maken met het doel daarop te dansen en lol te maken, is volkomen respectloos, onfatsoenlijk en diep kwetsend. Door dit lied is er een grens overschreden.”

‘Het komt allemaal door die stink-Chinezen’, wordt onder meer gezongen in het nummer:

Lex bood afgelopen zaterdag al zijn excuses aan. “Ik neem stellig afstand van alles wat rascisme of haat is tegen wie of wat dan ook”, liet hij weten. Volgens de Radio 10-dj was het carnavaleske nummer bedoeld als satire en humor, maar hij geeft toe dat ‘voor een aantal mensen het z’n doel voorbij geschoten is’.

