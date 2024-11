Radio Veronica heeft er in een jaar tijd relatief fors meer luisteraars bijgekregen tussen de 20 en 49 jaar. Het marktaandeel in 20-49 jaar, voor veel zenders de belangrijkste doelgroep, steeg bij Radio Veronica met 75 procent: van 2 procent in oktober vorig jaar, naar 3,7 procent afgelopen maand. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over oktober 2023 en oktober 2024.

Veronica ging dit jaar flink op de schop, met onder meer de komst van Gerard Ekdom in de ochtenduren, en Wouter van der Goes en Frank van’t Hof in de middag. Hoewel het algemene marktaandeel in 10+ sinds alle veranderingen nog niet of nauwelijks stijgt, is dat in de doelgroep 20-49 jaar dus wel sterk het geval. Met 3,7 procent is het marktaandeel overigens nog wel een stuk lager dan die van andere stations.

Na Veronica is JOE de grootste stijger in 20-49 jaar, met een toename van 51 procent. De zender zit met een marktaandeel van 7,1 procent concurrent Radio 10 op de hielen, dat het marktaandeel het afgelopen jaar juist sterk zag dalen (-39%), tot 7,3 procent.

Qmusic blijft koploper

Ook Radio 538 kreeg er veel luisteraars van de jongere generaties bij: +31 procent, goed voor een marktaandeel van 16,5 procent. Qmusic blijft marktleider in 20-49 jaar, al heeft het station wel flink ingeleverd (-20%) en komt het nu uit op 19,4 procent.

Opvallend is verder dat NPO Radio 2 weinig luisteraars uit de doelgroep 20-49 jaar zag vertrekken. Het aandeel daalde met 9 procent, terwijl er dit jaar juist veel bij de publieke zender veranderde. Zo vertrokken Wouter van der Goes, Gijs Staverman en Frank van ’t Hof alle drie bij Radio 2, om de overstap te maken naar Radio Veronica of Radio 10.

(n.b. Vanwege de leesbaarheid wordt er in dit artikel gesproken over procenten, waar dat bij stijgingen en dalingen eigenlijk procentpunten moeten zijn.)

Marktaandeel 20-49 jaar (bron: NLO)

Station Oktober 2024 Oktober 2023 Verschil

Qmusic 19,4% 24,4% -20% Radio 538 16,5% 12,6% +31% NPO Radio 2 11,9% 13,1% -9% Radio 10 7,3% 12,0% -39% JOE 7,1% 4,7% +51% Sky Radio 7,0% 7,7% -9% NPO 3FM 3,9% 3,4% +15% 100% NL 3,7% 2,9% +28% Radio Veronica 3,5% 2,0% +75%

