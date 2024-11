René Verkerk is vanaf 15 november ook elke vrijdagavond te horen op Radio 10. Nu worden op dat tijdslot tussen 21:00 uur en 00:00 uur nog non-stop ‘Top 4000 Classics’ uitgezonden, maar René gaat de uren vullen. “Ongelooflijk positief nieuws”, zegt hij.

René is al elke maandag tot en met donderdag in de late avond te horen op Radio 10 met ‘Verkerk Laat’. Hij presenteert de late avondshow tussen 21:00 uur en middernacht sinds ruim twee jaar. “De baas zei: ‘jullie hebben je best gedaan en jullie verdienen een paar extra uurtjes’. Dat is toch lekker”, zegt René over de extra zendtijd op vrijdagavond.

Radio 10 heeft op vragen over de vernieuwde programmering, ondanks herhaaldelijke verzoeken, geen antwoord gegeven.

Foto: Radio 10