Dat de directeur van de NOS vorig jaar bijna 29.000 euro per maand verdiende, is enorm slecht voor de beeldvorming van de publieke omroep. Dat zegt Sander ’t Sas, journalist en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ). “Je krijgt hierdoor een discussie in Den Haag over ‘die zakkenvullers daar in Hilversum, daar kan echt wel heel veel geld van af’. De programmamakers zijn daar de dupe van: die raken straks hun programma kwijt of moeten voor veel minder geld hun programma maken.”

Vorige week ontstond grote ophef, toen uit het jaarverslag van de NOS bleek dat Renate Eringa vorig jaar 28.800 euro per maand verdiende als interim-directeur. “Dat die mevrouw dat vraagt en dat ze het krijgt, dat kan je haar bijna niet kwalijk nemen. Ik vind het veel erger dat er een Raad van Toezicht zit die dat gewoon heeft toegestaan. Daar zit de ellende. Er zitten toezichthouders die beter zouden moeten weten. Ik vind het onbestaanbaar dat het gebeurt”, zegt Sander in de podcast van Bert Bussen.

Eringa besloot na alle ophef dat ze de komende maanden ‘gratis’ werkt, maar volgens Sander is het kwaad al geschiet. “Dit is enorm slecht voor de beeldvorming.”

WNL en Ongehoord Nederland

De NVJ-bestuurder heeft ook kritiek op andere forse uitkeringen die onder meer WNL en Ongehoord Nederland vorig jaar deden. “Bert Huisjes. Hij moest weg bij WNL en kreeg los van z’n ontslagvergoeding ook nog eens 75.000 euro transitiekosten. Terwijl hij vorige week in dienst is gekomen van De Telegraaf, dus hoezo transitiekosten?”

Ook Ongehoord Nederland gaf de vertrekkend directeur een flinke zak geld mee: Harm Beertema verdiende in vier maanden tijd zo’n 128.000 euro. “Harm Beertema had altijd een mond vol over de NPO en over geld dat verkeerd besteed werd, en dan nu dit. Ik kan daar echt heel erg kwaad over worden.”

Het hele gesprek met Sander ’t Sas is hieronder terug te kijken:

Foto: Beeldbewerking RadioFreak