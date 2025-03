Rik Welling wordt tijdelijk zakelijk directeur van de NOS. De raad van toezicht heeft hem benoemd. Hij begint vandaag en volgt Geert Hofman op, die eerder al aan heeft gegeven per 1 mei te willen stoppen.

De aandacht van Welling zal gericht zijn op de bedrijfsvoering en belangrijke strategische projecten van de NOS. Daarnaast zal hij samen met Renate Eringa de dagelijkse bestuurlijke leiding en besluitvorming oppakken.

Welling deed zijn ervaring onder meer op bij RTL, waar hij tien jaar lang werkte, onder meer als CFO en COO, en verantwoordelijk was voor de strategie, operatie en de digitale transitie. Daarnaast heeft hij ervaring in diverse financiële, strategische en adviserende rollen – zowel in de media als in consultancy en het bedrijfsleven.

Rik Welling: “Ik heb veel zin om aan het werk te gaan bij de NOS. In een tijd van digitale disruptie in de media en waarin er veel speelt en verandert bij de publieke omroepen vind ik het belangrijk om bij te dragen aan een sterke en toekomstbestendige NOS-organisatie.”

Foto: NOS/Yamilé Molenaar