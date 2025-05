Renate Eringa, directeur bij de NOS, werkt de komende maanden zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Dat meldt RTL Nieuws. Ze doet dat nadat grote ophef ontstond over het salaris dat ze vorig jaar ontving: bijna 29.000 euro per maand.

“Vandaag heb ik de Raad van Toezicht laten weten dat mijn beloning onder aan de streep geen verschil mag maken met wat een ‘vaste’ directeur bij de NOS verdient”, schrijft Eringa in een interne mail die in handen is van RTL Nieuws. “Dat geldt voor de gehele periode dat ik voor de NOS werk. Om dit te realiseren werk ik de komende maanden zonder vergoeding.”

Ze zegt verder dat ze ‘zichzelf met het inzicht van nu een gebrek aan alertheid kwalijk neemt’. “Ik heb hart voor de publieke zaak en voor de NOS in het bijzonder en ik wil niet dat de organisatie wordt belemmerd in haar functioneren door discussies over wat ik verdien. Daarom was het voor mij belangrijk een oplossing te vinden.”

Gerard Timmer

Eringa volgde Gerard Timmer op die in maart 2024 zijn werk neerlegde, nadat De Volkskrant schreef dat hij niet had ingegrepen bij signalen over misstanden bij BNNVARA, zoals De Wereld Draait Door. Onlangs werd bekend dat Timmer nog doorbetaald werd tot het einde van vorig jaar en bovendien bijna 20.000 euro meekreeg.

Foto: NOS