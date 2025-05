Gordon praat op dit moment met verschillende radiozenders, zegt hij in de podcast ‘Songfestival Troubadours’. “Het zijn drie zenders waar ik op dit moment mee in gesprek ben. Ik moet zeggen, radio is ook echt wel mijn ding”, vertelt hij.

Volgens columnist en oud-radiomaker Patrick Kicken gaat Gordon de ochtendshow op Radio 10 presenteren. Of dat klopt, laat de bekende presentator in het midden. Wel zegt hij “iets heel leuks te doen gaan doen, maar daar nog niets over te kunnen zeggen”.

Een ochtendprogramma vindt Gordon naar eigen zeggen geen probleem. “Ik ben altijd vroeg wakker. Ik sta elke ochtend om 6 uur op”, vertelt hij. Vorig jaar zei Radio 10 nog geen interesse in Gordon te hebben.

Noordzee FM

De 56-jarige presentator en zanger maakte eerder al een eigen radioprogramma. Zo presenteerde hij tussen 2003 en 2005 de ochtendshow op Noordzee FM, de voorloper van Qmusic. Twee jaar later was hij een tijdlang in het weekend op Radio 538 te horen.

Foto: Talpa