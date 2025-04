Een meerderheid van de Tweede Kamer wil niet dat de NTR verdwijnt. In de plannen van NSC-minister Bruins (media) staat dat de NTR moet verdwijnen en dat er vier of vijf ‘omroephuizen’ over moeten blijven. GroenLinks-PvdA, VVD, Volt, SP en NSC willen niet dat de NTR verdwijnt. Vandaag werd er gedebatteerd over de publieke omroep.

Er ontstond flink wat verwarring in het debat over de plannen van Bruins. De minister zei te begrijpen dat een meerderheid wil dat de NTR-programma’s blijven bestaan. Hij overlaadde de medewerkers en programmamakers met complimenten. De NTR hoeft misschien ook “niet opgeheven”, zei Bruins, en kan “ook opgaan in de andere nieuwe omroephuizen”. De taken en de programma’s die de NTR heeft “zijn van belang en moeten goed geborgd worden in het nieuwe omroepsysteem”, zei de minister.

Meerdere Kamerleden begrepen het niet meer. “Gaat de NTR nu als geheel naar één andere omroep over of kunnen de programma’s worden verdeeld over andere omroepen?”, zei D66-kamerlid Jan Paternotte.

Uiteindelijk kwam GroenLinks-PvdA met een ‘reddingsplan’ voor de NTR. De omroep zou dan samengevoegd worden met de NOS. “Dat is verheugend nieuws. We zijn blij dat de Kamer achter ons staat”, zei NTR-directeur Lucas Goes.

Petitie

Vanmorgen werd in Den Haag een petitie voor het behoud van de NTR en haar programma’s officieel overhandigd aan diverse Tweede Kamerleden, onder wie Mohammed Mohandis (GroenLinks-PvdA), die samen met Claire Martens-America (VVD) de motie heeft opgesteld die de NTR-programmering moet behouden voor het publieke omroepbestel. De petitie is ruim 60.000 keer ondertekend.

