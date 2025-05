Er verschijnt volgende week een nieuw boek over zeezender Radio Veronica, het station dat in de vorige eeuw uitzond vanaf de Noordzee en mateloos populair was. Het boek beschrijft ‘de magische jaren’ op zee. Leo Weijers heeft het 240 pagina’s tellende boek geschreven, dat volgende week vrijdag verschijnt.

In ‘Radio Veronica, 14 jaar hits uit zee’ beschrijft Leo de periode tussen 1959 en 1974. “Het station wordt in korte tijd mateloos populair en zendt popmuziek uit in een vanaf 1969 vast programmaschema. Veronica introduceert jingles, drive-in shows, de wekelijkse Top 40 en een Alarmschijf. Diskjockeys als Tineke de Nooij, Joost den Draaijer, Lex Harding en Rob Out worden helden”, aldus de schrijver van het boek.

Zeezender Radio Veronica werd uiteindelijk door de overheid verboden, waarmee er op zaterdag 31 augustus 1974 een einde kwam aan ’14 jaar hits op zee’. Het nieuwe boek is alvast te bestellen via onder meer Bol.com.

Foto: Stichting Norderney