Na Talpa Network, heeft ook de NPO besloten om schermen in de radiostudio’s te plaatsen. De schermen zijn op het studiomeubelge plaatst tussen de plekken van dj’s/presentatoren, productiemedewerkers en gasten in.

De schermen zijn gemaakt van plexiglas, zodat iedereen elkaar wel gewoon kan blijven zien. Het virus, dat zich verplaatst via vocht, zou kunnen worden tegengehouden door de schermen, is het idee. Het aantal gasten in uitzendingen wordt daarnaast zo laag mogelijk gehouden. Ook blijft de regel gelden dat medewerkers met klachten, zoals hoesten, niet naar de studio komt. Zo zond 3FM-dj Rob Janssen de afgelopen twee weken uit via een locatiestudio in zijn woonkamer.

“Eerder is al de schoonmaakfrequentie in het Radiohuis opgevoerd en de medewerkers gebruiken daarbovenop extra hygiënedoekjes om knoppen, schuiven, etc, schoon te maken. Iedereen werkt nu met een eigen plopkap op de microfoon”, aldus de NPO.