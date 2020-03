Frank van der Lende krijgt een tweede kans op het ‘felbegeerde’ middagshow-slot van 3FM. De dj presenteerde ruim twee jaar lang zijn eigen middagprogramma tussen 16:00 en 18:00 uur, maar in het najaar van 2017 moest hij vanwege tegenvallende resultaten zijn programma inleveren. Samen met Eva Koreman komt er nu een andere middagshow dan destijds, zo stellen 3FM en VPRO.

Het nieuwe duoprogramma tussen 16:00 en 19:00 uur gaat ‘Frank & Eva: Welkom bij de club’ heten, zo werd vandaag duidelijk. De show, die dus een uur langer duurt dan het huidige middagprogramma van 3FM, wordt een samenwerking tussen BNNVARA en VPRO. ‘Het programma drijft op een gezamenlijke liefde voor en uitgebreide kennis van muziek’, laat VPRO weten.

Rolverdeling

Er komt volgens de omroep een duidelijke rolverdeling. ‘Frank van der Lende legt de focus op pop en rock – vroeger en nu -, ook van Nederlandse artiesten. Eva Koreman heeft op haar beurt juist een bijzonder oog voor alternatieve popmuziek en niches. Met Frank & Eva krijgt muziek de aandacht die ze verdient en de rol die ze bij 3FM hoort te hebben’, aldus de VPRO.

Naast muziek is het ook de bedoeling dat er maatschappelijke thema’s in het programma aan bod komen, zoals 75 jaar bevrijding en Wereld Alzheimer Dag. “Frank en ik waren al een team voordat we radio gingen maken, dus dit kan alleen maar op de best mogelijke manier uit de hand lopen”, zegt Eva.

Het nieuwe middagprogramma start volgende week woensdag (1 april) al. “Eva en ik halen het beste en het slechtste naar boven, dus dat kan nog wel eens gezellig worden en iedereen is welkom bij ons clubje”, aldus Frank.

