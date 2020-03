Van extra schoonmaak tot het gereedmaken van complete back-up-studio’s elders in het land: de landelijke radiostations nemen extra maatregelen tegen het coronavirus. Zo is bij Talpa Network, waar Radio 538, Radio 10, Radio Veronica en Sky Radio onder vallen, een complete back-up-locatie ingericht, mocht het niet meer mogelijk zijn om uitzendingen te maken vanuit de studio’s aan de Bergweg in Hilversum.

De dj’s van de ochtend- en middagshows van Talpa Network hebben presentatiesetjes thuis geïnstalleerd gekregen. “In geval van quarantaine kan de uitzending dan toch doorgaan”, meldt een woordvoerder. Nog een maatregel: studio’s op andere locaties, buiten Hilversum. “Op verschillende plekken in het land hebben we onze locatiestudio’s klaar staan voor het geval het nodig is. Ook hebben we plannen gemaakt om de programmering direct aan te passen, mochten er te weinig dj’s beschikbaar zijn.”

Qmusic skipt meetings

Bij Qmusic zeggen ze het coronavirus ‘zeer serieus’ te nemen. “Wie thuis kan werken, werkt thuis en voor de rest werken we zo veel mogelijk gespreid in teams en worden meetings zo veel mogelijk uitgesteld tot nader order. Dit geldt zeker ook voor het dj-overleg, omdat dan alle on air-persoonlijkheden bij elkaar zijn”, aldus een woordvoerder van Qmusic. “Ook wordt er extra schoongemaakt.”

Volgens Qmusic vinden de meeste maatregelen achter de schermen plaats, waardoor luisteraars er weinig tot niets van merken. “We doen er alles aan om de veiligheid van het team te waarborgen en de luisteraars te blijven voorzien van actuele radio.”

Maatregelen bij RadioCorp

Voor dj’s van 100% NL en SLAM!, eigendom van RadioCorp, gelden de komende weken verscherpte regels. “De programma’s worden thuis voorbereid, maar de jocks komen wel gewoon naar de studio. Er wordt van ze verwacht dat ze een half uur voor de show aanwezig zijn en direct na de show weer naar huis gaan. Zo is de eventuele besmetting minimaal”, aldus een woordvoerder van het radiobedrijf.

Ook RadioCorp heeft extra studio’s ingericht in andere delen van het land. “Zodat we bij calamiteiten de uitzendingen van 100% NL en SLAM! door kunnen laten gaan.” Medewerkers wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken. “De overleggen zullen de komende periode telefonisch of via Skype gaan”, zegt een woordvoerder. “Alle werkplekken en studio’s worden extra goed schoongemaakt, er staan overal ontsmettingsmiddelen en iedere jock werkt met zijn of haar eigen plopkap.”

Het radiobedrijf heeft sinds deze week extra nieuwsuitzendingen rondom het virus. “We merken een enorme respons en betrokkenheid op de items en onderwerpen.”

Ook NPO in actie

Ook bij de publieke radiozenders zijn de nodige maatregelen genomen vanwege het coronavirus. “We volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM”, zegt een woordvoerder. “Operationele medewerkers voor audio (en video) werken al een tijdje in verschillende ploegen. Studio’s worden extra schoongemaakt en er worden zo min mogelijk gasten uitgenodigd in het Radiohuis (NPO Radio 1,2,4 en 5), de Peperbus (NPO 3FM) en de studio’s van NPO FunX.”

Er zijn verschillende uitwijkmogelijkheden die kunnen worden gebruikt als dat nodig is. “Verder vinden er geen live-optredens meer plaats in de studio’s en zijn alle radioprogramma’s zonder publiek. Alle omroepen zorgen ervoor dat hun redactie- en presentatorenteams op sterkte blijven. Bij dit alles zijn onze belangrijkste prioriteiten de gezondheid van het omroeppersoneel en continuïteit van de programmering, zodat we kunnen voldoen aan een optimale berichtgeving.”

Diverse radiozenders hebben locatie- en live-evenementen geschrapt. Een overzicht van alle afgelaste activiteiten vind je hier.

Foto: RadioFreak