Nederlanders luisteren tijdens de coronacrisis meer naar de radio dan daarvoor. Vorige week nam de luistertijd naar de radio met 6 procent toe in vergelijking met de week daarvoor (van 164 naar 173 minuten), meldt de Stichting Nationaal Luister Onderzoek.

Een deel van de luistertijd onderweg en op het werk valt weg doordat een groot deel van de Nederlanders thuiswerkt, maar men zet dus vervolgens thuis de radio aan. Het is daarbij niet zo dat meer mensen naar de radio zijn gaan luisteren. Het zogeheten weekbereik van de radio blijft stabiel: vorige week luisterden 13,2 miljoen Nederlanders naar de radio. Mensen luisteren dus langer.

Via internet

Thuis luisteren Nederlanders relatief veel via internet. Er werd volgens het NLO vorige week 33 procent meer via internet naar radiozenders geluisterd dan in de week ervoor. Gisteren kwamen de zenders zelf ook al met cijfers over de online beluistering, via het RAB. Daar was de stijging kleiner: 16 procent. Het verschil wordt waarschijnlijk verklaard doordat het NLO onderzoek doet op basis van rapportages door respondenten die een luisterdagboek bijhouden.

Een uitsplitsing per zender maken zowel de NLO als RAB niet, al zegt het RAB dat de nieuwszenders het hardst groeien online: 38 procent. Talpa Network laat aan RadioFreak weten ook een flinke stijging in de online beluistering te zien. “De online beluistering van Radio 538 was vorige week 20 procent hoger dan de werkweek ervoor, op vrijdag zelfs 25 procent. Afgelopen weekend deden al onze stations het gemiddeld 20 procent beter online”, aldus een woordvoerder.

Nederland.FM

Nederland.FM ziet de cijfers ook flink stijgen. “We hebben de afgelopen twee weken een groei gehad van 10% in het totale aantal luisteraars. We zien vooral een hoger marktaandeel van Radio 1 en Radio 2”, zo laat het radioportal weten tegenover deze site.