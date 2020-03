In de radiostudio’s van Talpa zijn vrijdagavond extra maatregelen getroffen in verband met de corona-uitbraak. Het radiobedrijf heeft in de studio’s van Radio 538, Radio 10, Radio Veronica en Sky Radio transparante schermen tussen de presentatieplekken geplaatst. “Zo waarborgen we de hygiëne nog verder”, aldus de radiogroep.

De schermen zijn een aanvulling op de al bestaande maatregelen die Talpa heeft getroffen vanwege het coronavirus. Zo staan er op meerdere plekken in het land back-up studio’s klaar, mocht het niet meer mogelijk zijn om uitzendingen te maken vanuit de studio’s aan de Bergweg in Hilversum.

De dj’s van de ochtend- en middagshows van Talpa Network hebben ook presentatiesetjes thuis geïnstalleerd gekregen. Verder wordt werknemers gevraagd om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. “In geval van quarantaine of zwaardere maatregelen vanuit de overheid kunnen de uitzendingen dus op verschillende manieren doorgaan”, aldus Talpa.

Foto: Talpa