KRO-NCRV en de NPO voeren nog steeds gesprekken over het vestigen van noodstudio’s in het AKN-gebouw in Hilversum. “De onderhandelingen over een uitwijklocatie voor de radiostudio’s lopen nog”, bevestigt KRO-NCRV.

Tot eind 2019 waren de studio’s van NPO Radio 2 en NPO Radio 5 in het AKN-gebouw gevestigd. Tegenwoordig zitten alle radiostudio’s van de NPO in het Radiohuis op het Media Park. De oude studio’s in het AKN-gebouw, waar KRO-NCRV huist, moeten dienen als back-up studio’s. In geval van stroomuitval of andere incidenten, kan dan worden uitgeweken naar die locatie. Maar over de precieze invulling van de uitwijklocatie, is dus nog altijd geen overeenstemming.

Oude huurcontract

Het oude huurcontract dat de NPO in het AKN-gebouw had, is per 1 januari 2020 opgezegd. “De studio’s zijn nu niet in gebruik voor radio, maar in principe wel bruikbaar”, laat een woordvoerder van KRO-NCRV weten. “Ik kan helaas geen verdere toelichting geven op de nadere invulling van deze locatie als uitwijkmogelijkheid, noch op de status van de gesprekken.”

Vanwege storingen en andere incidenten is al meermaals uitgeweken naar de ‘reservestudio’s’ in het AKN-gebouw. Meest recent gebeurde dat in augustus vorig jaar. Ook toen in januari 2015 een gewapende man het NOS-gebouw binnendrong, werd door een aantal zenders uitgeweken naar andere studio’s.

KRO-NCRV was altijd tegen de plannen om de radiostudio’s van Radio 2 en Radio 5 te verhuizen. De omroep tekende ook protest aan bij de geschillencommissie van de NPO.

