‘Aan de Slag’ is het afgelopen jaar het best beluisterde radioprogramma van Nederland en tevens NPO Radio 2 gebleven. Het programma van Bart Arens, dagelijks te beluisteren tussen 09:00 en 12:00 uur, trekt ongeveer 600.000 luisteraars per dag. Net als vorig jaar is ‘Aan de Slag’ daarmee koploper in aantallen luisteraars. De ochtendshow ‘Jan-Willem Start Op’ levert juist in en verliest in een jaar tijd ruim 50.000 luisteraars.

Dat blijkt uit een analyse van de luistercijfers van het Nationaal Luisteronderzoek (NLO) over de periode januari-februari 2021 en 2020 (groep 10+). ‘Gijs 2.0’, dat vorige week ophield te bestaan, is met 589.000 luisteraars de op een na best beluisterde radioshow. ‘Stenders Platenbonaza’ volgt als derde, met 542.000 luisteraars.

Opvallend is dat de luistercijfers van sommige Radio 2-programma’s een vlucht namen tijdens de eerste lockdown. Zo trok ‘Aan de Slag’ in maart-april 2020 zo’n 634.000 luisteraars. Ook ‘Gijs 2.0’ noteerde met 597.000 luisteraars die periode hogere cijfers dan de rest van het jaar. Tijdens de eerste lockdown werd de ochtendshow ‘Jan-Willem Start Op’ juist slechter beluisterd; het programma verloor in twee meetperiodes ruim 40.000 luisteraars. Over een heel jaar gaat het om ruim 50.000 luisteraars minder.

Best beluisterde Radio 2-programma's jan-feb 2020 en 2021

Programma Jan-feb 2021 Jan-feb 2020 Aan de Slag 595.000 570.000 Gijs 2.0 589.000 542.000 Stenders' Platenbonanza 542.000 517.000 Spijkers Met Koppen 535.000 471.000 Annemiekes A-Lijst (vrijdags) 515.000 483.000 Het oor wil ook wat (zaterdags) 497.000 480.000 Het oor wil ook wat (zondags) 364.000 351.000 De Wild in De Middag 355.000 355.000 Hofleverancier van de Liefde 350.000 361.000 Annemiekes A-Lijst (zaterdags) 341.000 311.000 Jan-Willem Start Op 281.000 332.000 Annemieks A-Lijst (zondags) 250.000 259.000 Muziekcafé 223.000 205.000 De Verrukkelijke 15 184.000 177.000 Vinyl Friday 181.000 181.000 Wout2Day 166.000 176.000 Rinkeldekinkel (zaterdags) 126.000 124.000 De Albumshow 115.000 114.000 Corné Klijns Soul Sensations 99.000 108.000 Rinkeldekinkel (zondags) 79.000 85.000

Bron: NLO/GfK (doelgroep 10+)

Foto: NPO Radio 2 | Linda Stulic