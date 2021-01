Henk Blok keert vanmiddag terug als nieuwslezer op de radio. Na een sabbatical van zeven maanden schuift hij in de middaguren aan bij Dennis Ruyer en Celine Huijsmans tussen 16:00 en 19:00 uur.

“Nieuw jaar, nieuw avontuur”, zegt de nieuwslezer. “Ik heb de afgelopen zeven maanden gebruikt om te genieten van het leven en waardevolle tijd doorgebracht met mijn vrouw en dochter. Ik heb genoten van mijn sabbatical en ben klaar voor een nieuw hoofdstuk in mijn carrière: het nieuws lezen in de middag op Veronica. Ik ben ontzettend blij om weer terug on air te zijn en luisteraars te voorzien van het laatste nieuws.”

Niels van Baarlen, programmadirecteur van Radio Veronica: “Henk is de beste nieuwslezer van ons land en weet het nieuws altijd op de juiste manier te brengen. We zijn ontzettend blij dat zijn vertrouwde stem vanaf vandaag bij ons te beluisteren is. Met de komst van Henk als nieuwslezer, is het team van de middagshow met Veronica-dj Dennis Ruyer en sidekick Celine Huijsmans compleet. Happy new year!”

Evers

Henk Blok was sinds 2003 de vaste nieuwslezer van ‘Evers Staat Op’ op Radio 538 en kreeg in 2015 de RadioFreak Award voor Beste Nieuwslezer. Sinds 2019 zat hij ook bij de ochtendshow van Frank Dane.

In juni afgelopen jaar deed de nieuwslezer een stapje terug. Henk heeft al jaren last van een zeldzame vorm van reuma, waardoor hij steeds moeilijker gaat lopen. “Het heeft allemaal te maken met een vervelende kwaal, waar ik een jaar of 15 geleden ineens last van kreeg. Sarcoïdose heet het. En na heel lang wikken en wegen heb ik besloten dat ik de tijd moet gaan nemen en dat ik vanaf eind deze maand een tijdje stop met radiomaken”, zei hij toen.

Roelof Hemmen nam zijn plek bij 538 over. Vlak daarna werd al duidelijk dat dit geen tijdelijke oplossing zou zijn.

Foto: Radio 538