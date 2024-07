Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof maken de middagshow van Radio Veronica vandaag en morgen live vanaf de Zwarte Cross. Ook in het weekend zijn de twee dj’s te horen vanaf het festival in Lichtenvoorde, maar dan met korte bijdrages in verschillende programma’s.

In de middagshow, tussen 16:00 en 19:00 uur, komen artiesten langs in de locatiestudio van Radio Veronica. Deze is te vinden op het ‘stadsplein’ van de Zwarte Cross.

Grootste van Nederland

Het festival is qua bezoekersaantal de grootste van Nederland. Jaarlijks komen er zo’n 230.000 mensen op af. In het verleden heeft NPO 3FM een aantal jaar verslag gedaan van de Zwarte Cross, maar daar stopte het radiostation in 2018 mee omdat de mediawet de samenwerking zoals de Zwarte Cross die wilde hebben, niet toeliet. Voor Radio Veronica is het één van de eerste keren dat het een live-uitzending maakt op locatie.

Wouter van der Goes kijkt uit naar de locatie-uitzendingen: “Ik kwam in 2004 voor het eerst op de Cross en sindsdien ben ik verkocht. Zodra je de poorten binnenloopt ben je in een andere wereld waar iedereen feest viert, plezier maakt en waar muziek, gezelligheid en vriendschap hoogtij vieren. Ik ben er trots op dat we met Radio Veronica zo nauw samenwerken met dit fantastische festival.”

Foto: Radio Veronica