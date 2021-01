Danny Vera had met zijn ‘Roller Coaster’ op stemdag één van de Top 2000 al de juiste papieren om de nieuwe nummer één te worden in de populaire lijst. Dat zei Rob Stenders op Radio 2. “Bij de eerste dag was het al duidelijk, qua aantal stemmen, dat ‘ie op één zou komen. Ik sprak de tweede dag van het stemmen onze muziekbaas. ‘Het is echt niet normaal hoeveel verschil er al zit tussen de nummer één en de nummer twee’, zei hij.”

Vanaf 1 december kon er een week lang gestemd worden op de Top 2000. Dat resulteerde in een nieuwe nummer één: ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen werd van de troon gestoten door Danny Vera. “Ik heb mij expres niet heel erg dwingend over Danny Vera uitgelaten”, aldus Rob Stenders. “De plaat heeft het zonder mijn steun super makkelijk gered. We dachten wel dat ‘ie de nummer één zou worden en dat werd ‘ie ook.”

‘Net Niet Top 2000’

Een andere favoriet van Rob, ‘The Highways Of My Life’ van The Isley Brothers, haalde de Top 2000 dit jaar niet. Eerder maakte ook voormalig Radio 2-dj Gerard Ekdom zich hard om de plaat in de lijst te krijgen.

Rob Stenders presenteerde de Top 2000 afgelopen jaar overigens niet; de jock was met vakantie. Afgelopen vrijdag was hij wel te horen met de ‘Net Niet Top 2000’, de themadag waarop platen waren te horen die de lijst niet hadden gehaald.

