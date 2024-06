Caroline Brouwer kwam in 2021 samen met Rob Stenders naar Radio Veronica, om er het zendermanagement te gaan doen en samen ‘De Bonanza’ te presenteren. Maar Caroline is al bijna een half jaar afwezig en de vraag is of ze nog terugkeert. De zender “zegt er niets over te kunnen zeggen.”

Caroline was eind vorig jaar voor het laatst te horen op Radio Veronica. Ze was destijds even zendermanager van het station, nadat Rob Stenders er de brui aan had gegeven. Caroline nam van december tot maart vrij, naar eigen zeggen omdat ze veel vrije dagen had opgebouwd. Op Instagram deelde ze eerder veel foto’s van haar verhuizing en verbouwing, maar de laatste tijd is het er stiller.

Of ze nog terugkeert, voor of achter de schermen, laat Radio Veronica in het midden. “Hier kunnen we helaas niets over zeggen. Als er nieuws is, dan zullen we dat zeker delen”, zegt een woordvoerder desgevraagd.

Caroline was ook bij NPO Radio 2 jarenlang de vaste sidekick van Rob Stenders bij ‘De Bonanza’, tussen 14:00 en 16:00 uur.

Foto: Radio Veronica