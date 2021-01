Rick van Velthuysen start voor PowNed en NPO Radio 2 een podcast samen met columnist Marianne Zwagerman. ‘Op z’n Kop!’ moet wekelijks uitkomen. “In een half uur zet het podcastduo elke week de wereld van de luisteraar op zijn kop”, aldus PowNed. “Zoveel nieuws, zoveel meningen, maar hoe zit het nu echt?”

Vanaf donderdag 14 januari is de podcast wekelijks te beluisteren via NPO Radio 2 en de bekende podcastplatformen. “Zwagerman & Van Velthuysen durven ieder onderwerp aan, nemen met het grootste gemak iedere afslag en laten in hoog tempo de actualiteit aan de luisteraar voorbijrazen. Niet klef, lang niet altijd met elkaar eens, hard tegen hard als het moet, maar open voor alle visies op het nieuws. Wie krijgt er deze week op zijn kop? Wie zette deze week hun wereld op zijn kop? Zwagerman & Van Velthuysen zetten je aan het denken!”

De nacht-dj van NPO Radio 2 maakte eerder de podcast ‘Heb een mening!’. Afgelopen jaar won hij de RadioFreak Award voor Beste Nachtprogramma met ‘Rick van V doet 2’. Marianne Zwagerman is columnist bij BNR en zat in het verleden ook vaak in het Mediaforum van NPO Radio 1. Ze was ook een van de oprichters van PowNed.