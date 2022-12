Eva Koreman krijgt in het nieuwe jaar een cultuurprogramma op NPO Radio 1. Ook Lara Billie Rense keert terug bij de nieuwszender, waar ze voor omroep Human een programma over biografieën gaat presenteren. Dat zegt zendermanager Klaske Tameling in Trouw. Ze wil komend jaar meer met Radio 1 het land intrekken. “Daar waar het nieuws gebeurt en we misschien niet altijd doorhebben wat er leeft.”

Tameling voerde sinds haar komst als zendermanager in 2020 de nodige veranderingen door bij Radio 1. Zo kreeg Jurgen van den Berg een middagprogramma en verhuisden de programma’s ‘Bureau Buitenland’ en ‘Geld of je Leven’ naar de middaguren. “In de ochtend hebben mensen wel een radio-routine, maar in de loop van de dag zet een deel van hen de radio uit”, zegt ze over de veranderingen.

Lara Billie Rense stopte eerder dit jaar met het middagprogramma ‘Nieuws & Co’ op Radio 1. Toch keert ze terug bij de zender. Niet voor de NOS, maar voor Human gaat ze er een radioshow presenteren. Het is nog niet duidelijk op welk tijdslot ze straks te horen is.

In Trouw heeft Tameling het ook over Ongehoord Nederland. De omroep is komend jaar niet te vinden in het uitzendschema van Radio 1. “Dat komt omdat ze alleen primetime op de zender willen. Maar radiomaken is een vak en dat kun je het beste leren in de randen van de nacht; ook Omroep Zwart, PowNed en WNL zijn daar begonnen”, zegt ze.

Foto: Michel Schnater | BNN