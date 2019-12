Bijna een jaar na de komst van het nieuwe KINK, scoort het online radiostation beter dan vooraf gedacht. Dat zegt KINK-programmadirecteur Michiel Veenstra in De Radiopodcast. “Alles scoort bovenverwachting, groeit nog steeds en de rek is er nog lang niet uit. De cijfers zijn meer dan bemoedigend.”

Toch wil Michiel, die in februari het nieuwe KINK lanceerde, niets over luistercijfers zeggen. Hoeveel mensen er via online luisteren is precies te zien, maar dat ligt anders bij digitale radio: daar zijn luisteronderzoeken voor nodig. “Mijn grootste vraag is hoe het onlinedeel zich verhoudt tot het DAB+-deel”, aldus Michiel.

De ‘KINK-baas’ had vooraf het aantal luisteraars en reacties lager ingeschat, erkent hij. “Onze studio is zo ingericht dat je vanaf de dj-plek naar een blinde muur kijkt. Ik kwam van 3FM, waar toch heel veel mensen naar luisterden en je altijd wel een appje kreeg. Ik heb bij de start tegen mezelf gezegd: ‘Michiel, jij praat vanaf maandagochtend tegen een muur. Hou daar nou maar rekening mee, alles wat er binnenkomt is mooi meegenomen’. En dat moment is nooit gekomen.”

FM-frequentie

KINK heeft geen FM-frequenties, maar Michiel zegt daar wel op te azen. “Het belang van FM neemt steeds meer af. Dat is niet mijn overtuiging, dat zijn gewoon cijfers. Maar nog steeds heel veel mensen, pakweg tweederde van de luisteraars van de Nederlandse radio, luistert via de FM en niet via een van de nieuwe digitale mogelijkheden. Dat is tweederde potentieel, tuurlijk wil ik dan op de FM.”

In 2022 worden de FM-frequenties weer aanbesteed. “Scenario een is verlenging van alles wat er nu zit. Het tweede scenario is dat de markt opengaat, omdat zich een serieuze nieuwkomer aandient bij de overheid.”

Foto: Nathan Reinds