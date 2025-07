Qmusic blijft stevig aan kop als marktleider. De zender, die afgelopen week de ‘Foute 1500’ uitzond, krijgt er 2,1 procentpunt bij. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 26.

NPO Radio 1 heeft niet geprofiteerd van de thema-uitzendingen over de NAVO-top die vorige week in Den Haag werd gehouden. Het station verliest en zakt 0,1 procentpunt. Ook JOE levert veel in: -0,7 procentpunt.

Correctie: Door een fout werd in een eerdere versie van dit artikel week 26 met week 24 (in plaats van week 25) vergeleken. Dat is aangepast.

2024 01. Qmusic 14.9 % 12.8 % 2.1 14.1 % 0.8 02. NPO Radio 2 11.8 % 12.0 % 0.2 13.1 % 1.3 03. Radio 538 9.0 % 8.8 % 0.2 7.8 % 1.2 04. NPO Radio 1 7.9 % 8.0 % 0.1 8.5 % 0.6 05. Radio 10 7.6 % 8.0 % 0.4 6.9 % 0.7 06. NPO Radio 5 7.6 % 7.4 % 0.2 6.4 % 1.2 07. Sky Radio 6.5 % 6.4 % 0.1 7.8 % 1.3 08. RPO Radio 5.5 % 5.0 % 0.5 % 09. JOE 5.1 % 5.8 % 0.7 5.1 % = 10. Radio Veronica 3.8 % 4.0 % 0.2 2.3 % 1.5 11. 100% NL 3.1 % 3.1 % = 3.7 % 0.6 12. E Power 3.0 % 3.6 % 0.6 3.1 % 0.1 13. NPO 3FM 2.1 % 1.9 % 0.2 2.1 % = 14. NPO Klassiek 1.7 % 1.9 % 0.2 1.9 % 0.2 15. Radio 10 extra* 1.6 % 2.1 % 0.5 1.8 % 0.2 16. Qmusic extra* 1.1 % 0.9 % 0.2 1.3 % 0.2 17. SLAM! 1.0 % 1.5 % 0.5 1.1 % 0.1 18. BNR Nieuwsradio 1.0 % 0.9 % 0.1 0.8 % 0.2 19. NPO Sterren NL 0.7 % 0.7 % = % 20. Qmusic Limburg 0.7 % 0.7 % = 0.4 % 0.3 21. Radio 538 extra* 0.7 % 0.7 % = 0.6 % 0.1 22. KINK 0.6 % 0.7 % 0.1 0.7 % 0.1 23. NPO Soul & Jazz 0.6 % 0.6 % = % 24. Grand Prix - Sport Radio 0.5 % 0.2 % 0.3 % 25. Sky Radio extra* 0.4 % 0.5 % 0.1 0.2 % 0.2 26. 100%NL extra* 0.3 % 0.2 % 0.1 0.1 % 0.2 27. Sublime 0.3 % 0.3 % = 0.4 % 0.1 28. Veronica extra* 0.3 % 0.1 % 0.2 0.1 % 0.2 29. Radio 10 Brabant 0.3 % 0.3 % = 0.4 % 0.1 30. Radio Noordzee 0.2 % 0.1 % 0.1 % 31. NPO Campus Radio 0.2 % 0.4 % 0.2 % 32. SLAM! extra* 0.1 % 0.2 % 0.1 0.0 % 0.1 33. AAS Network 0.0 % 0.1 % 0.1 0.0 % = 34. KINK extra* 0.0 % 0.0 % = 0.1 % 0.1 35. Mediahuis Radio extra* 0.0 % 0.0 % = 0.1 % 0.1 36. Decibel 0.0 % 0.0 % = 0.1 % 0.1 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Grand Prix - Sport Radio, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 538, Radio Noordzee, Sky Radio en Veronica extra zenders Dalers AAS Network, E Power, JOE, KINK, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders en Sky Radio extra zenders Gelijk 100% NL, Decibel, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders en Sublime

2024 01. NPO Radio 5 610 545 65 168 442 02. NPO Radio 2 317 330 13 118 199 03. NPO Klassiek 288 346 58 106 182 04. NPO Radio 1 277 297 20 90 187 05. Qmusic 270 226 44 93 177 06. Radio 10 259 278 19 95 164 07. Radio Veronica 254 244 10 80 174 08. NPO Soul & Jazz 218 204 14 09. Radio 538 199 184 15 74 125 10. KINK 169 141 28 90 79 11. Radio Noordzee 165 68 97 12. NPO Sterren NL 154 155 1 13. JOE 149 167 18 81 68 14. 100% NL 143 138 5 76 67 15. Sky Radio 141 135 6 70 71 16. NPO 3FM 134 131 3 62 72 17. NPO Campus Radio 134 275 141 18. E Power 125 142 17 66 59 19. RPO Radio 122 109 13 20. Sublime 117 91 26 88 29 21. Qmusic Limburg 113 133 20 47 66 22. SLAM! 108 155 47 64 44 23. Radio 10 extra* 102 119 17 79 23 24. Veronica extra* 93 37 56 71 22 25. Radio 10 Brabant 93 90 3 65 28 26. BNR Nieuwsradio 86 70 16 55 31 27. Grand Prix - Sport Radio 84 252 168 28. Qmusic extra* 72 66 6 63 9 29. 100%NL extra* 71 56 15 19 52 30. Radio 538 extra* 61 60 1 55 6 31. Sky Radio extra* 44 51 7 30 14 32. SLAM! extra* 35 45 10 17 18 33. KINK extra* 28 20 8 32 4 34. Decibel 25 23 2 53 28 35. Mediahuis Radio extra* 10 8 2 23 13 36. AAS Network 6 20 14 6 = extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Decibel, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 Brabant, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders Dalers AAS Network, E Power, Grand Prix - Sport Radio, JOE, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 10 extra zenders, SLAM!, SLAM! extra zenders en Sky Radio extra zenders

2024 01. Qmusic 4.384.751 4.312.524 72.227 4.231.990 152.761 02. Sky Radio 3.666.922 3.618.249 48.673 3.799.423 132.501 03. Radio 538 3.557.994 3.641.563 83.569 3.328.179 229.815 04. RPO Radio 3.555.358 3.467.799 87.559 05. NPO Radio 2 2.949.032 2.756.264 192.768 2.943.561 5.471 06. JOE 2.715.028 2.653.966 61.062 2.196.058 518.970 07. Radio 10 2.329.419 2.185.690 143.729 2.356.730 27.311 08. NPO Radio 1 2.245.008 2.047.837 197.171 2.461.945 216.937 09. E Power 1.911.381 1.903.659 7.722 1.742.285 169.096 10. 100% NL 1.710.215 1.718.030 7.815 1.683.768 26.447 11. Radio 10 extra* 1.214.072 1.326.179 112.107 965.870 248.202 12. Qmusic extra* 1.211.357 1.033.486 177.871 970.693 240.664 13. NPO 3FM 1.206.451 1.085.891 120.560 1.196.316 10.135 14. Radio Veronica 1.180.379 1.257.983 77.604 1.050.008 130.371 15. NPO Radio 5 981.160 1.032.611 51.451 852.784 128.376 16. Radio 538 extra* 894.564 904.675 10.111 587.114 307.450 17. BNR Nieuwsradio 873.960 941.923 67.963 500.727 373.233 18. SLAM! 700.458 728.047 27.589 656.381 44.077 19. Sky Radio extra* 647.070 771.528 124.458 340.127 306.943 20. AAS Network 526.498 562.397 35.899 393.386 133.112 21. Qmusic Limburg 457.914 408.471 49.443 371.606 86.308 22. NPO Klassiek 457.024 422.795 34.229 447.402 9.622 23. Grand Prix - Sport Radio 445.780 59.992 385.788 24. 100%NL extra* 361.908 255.814 106.094 186.757 175.151 25. NPO Sterren NL 352.659 363.586 10.927 26. SLAM! extra* 321.537 286.519 35.018 163.728 157.809 27. KINK 299.730 361.745 62.015 247.479 52.251 28. Mediahuis Radio extra* 276.663 202.800 73.863 219.513 57.150 29. Veronica extra* 235.004 297.109 62.105 76.302 158.702 30. Radio 10 Brabant 221.588 264.109 42.521 231.934 10.346 31. NPO Soul & Jazz 211.085 219.199 8.114 32. Sublime 188.192 235.392 47.200 203.032 14.840 33. KINK extra* 115.310 171.687 56.377 129.637 14.327 34. Radio Noordzee 109.154 132.170 23.016 35. NPO Campus Radio 101.489 96.665 4.824 36. Decibel 87.466 105.143 17.677 70.776 16.690 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100%NL extra zenders, E Power, Grand Prix - Sport Radio, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, SLAM! extra zenders en Sky Radio Dalers 100% NL, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, KINK, KINK extra zenders, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

