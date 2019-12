Adverteerders die een flinke korting krijgen als ze meer adverteren op bijvoorbeeld Sky Radio of Radio 538. Vanaf het nieuwe jaar is dat verleden tijd. Reclameverkoper One Media Sales (OMS), dat de advertentieverkoop doet voor de vier Talpa-radiozenders en vier kleinere radiostations, stopt namelijk met het verleiden van adverteerders met hoge kortingen. Aanleiding is een onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Adverteerders en mediabureaus worden met hoge kortingen gestimuleerd om meer van hun jaarlijkse advertentiebudget bij One Media Sales (OMS) te besteden – en dus niet bij concurrerende radiozenders. De kortingen konden oplopen tot de helft van het originele bedrag. Maar uit onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijkt dat die zogenaamde ‘bestedingsaandeelkorting’ niet eerlijk is. ‘Andere radiozenders dreigen hierdoor onvoldoende advertentie-inkomsten te krijgen om goed te kunnen functioneren.’

Grootste speler

OMS is de grootste speler op het gebied van advertentieverkoop op de radio. Naast de vier Talpa-zenders Radio 10, Radio 538, Radio Veronica en Sky Radio, zijn ook 100% NL en SLAM! (onderdeel van RadioCorp), en Sublime en ClassicNL bij het verkoopbedrijf aangesloten. OMS is daarmee een belangrijke speler voor veel (radio)adverteerders.

OMS heeft toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) toegezegd om per 1 januari 2020 te stoppen met de kortingen. “Door deze toezegging hebben concurrerende radiozenders betere mogelijkheden om advertentieruimte te verkopen”, zegt Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, in een persverklaring. “De commerciĆ«le radiozenders van Talpa Radio en RadioCorp hebben enorm veel luisteraars. Bedrijven die willen adverteren op de radio kunnen nauwelijks om de radio-advertentieverkoper OMS heen om voldoende luisteraars te bereiken.”

De ACM had het onderzoek naar de advertentieverkoop van OMS in gang gezet na de fusie van de Talpa-radiozenders in 2017.

Foto: RadioFreak.nl