Amber Brantsen stopt aan het einde van dit jaar met de presentatie van de zaterdageditie van het NOS Radio 1 Journaal. Ze kan het niet meer combineren met haar tv- en podcastwerk voor de NOS. Ook geeft ze aan nieuwe projecten te gaan doen.

Op Instagram laat ze weten dat het haar eigen keuze is: “maar wel eentje die me zwaar valt. Voor nu neem ik, met pijn in het hart, afscheid van de radio.” Amber maakte in augustus 2017 de overstap van NPO Radio 1, waar ze dagelijks in de ochtend te horen was met Jurgen van den Berg, naar tv.

Alleen op zaterdag presenteerde ze nog wel op de radio, maar daar komt nu dus ook een einde aan. Ambers laatste uitzending is op 28 december.

Foto: Stefan Heijdendael | NOS