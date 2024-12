Het is al bijna twee jaar vaste prik: elke woensdag om 14:00 uur worden de nieuwe luistercijfers bekend. Maar komende woensdag en volgende week woensdag is dat niet het geval. Door de feestdagen worden de luistercijfers beide keren later in de week gepubliceerd. Dat meldt het NMO, dat over de luistercijfers gaat.

De luistercijfers van week 51 (van vorige week dus) worden pas aankomende vrijdag om 14:00 uur gepubliceerd, omdat het de twee dagen ervoor Kerst is.

De luistercijfers van week 52 worden volgende week donderdag om 14:00 uur bekendgemaakt. Volgende week woensdag is het namelijk Nieuwjaarsdag. Ook deze site zal beide keren de luistercijfers weer publiceren.

Foto: RadioFreak