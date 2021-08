Lindo Duvall blijft te horen op Radio 538. De dj viel in maart in in het weekend van Radio 538 en is de afgelopen maanden bijna iedere week te horen. Hij presenteert op dit moment een programma in het weekend tussen 12:00 en 15:00 uur, maar zal ook op andere tijdstippen te horen zijn.

“Lindo Duvall is na 10 jaar terug bij zijn eerste en echte radioliefde: 538. Hij is breed inzetbaar en als invaller op verschillende tijdstippen te horen. Op dit moment vervangt Lindo vast het programma van Niek van der Bruggen, zodat Niek verschillende dagprogramma’s kan vervangen tijdens de zomerperiode”, zo laat een woordvoerder van Radio 538 weten.

Met de overstap naar Radio 538 blijft de dj bij Talpa Network werken. Hij presenteerde tot eind juni een dagelijks programma op Radio Veronica, maar kreeg geen plek in de nieuwe programmering onder leiding van Rob Stenders. Wel was hij begin deze maand weer even te horen als vervanger van Wilfred Genee op Veronica.

538 is de plek waar Lindo Duvall in 1998 zijn carrière begon. Hij presenteerde er programma’s op zo ongeveer ieder tijdstip. In mei 2011 vertrok de dj bij het station, maar is na tien jaar dus weer terug.

Foto: Radio 10 | William Rutten