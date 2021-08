PowNed krijgt meer zendtijd op de radiozenders van de NPO, omdat het vanaf volgend jaar niet langer een aspirant-omroep is. Als gevolg daarvoor gaat de omroep na jaren weer een programma maken op NPO 3FM. Ook krijgt de omroep meer uren op NPO Radio 1 en 2.

In maart gaf PowNed al aan dat het het recht op extra zendtijd graag zou willen invullen met een programma op Radio 1, Radio 2 en 3FM. Dat lijkt inmiddels geregeld, want de omroep is bezig met het werven van een eindredacteur, redacteur en producer voor programma’s op deze zenders.

Details over de precieze zendtijd en invulling ontbreken. PowNed wil niet reageren op vragen over de zendtijduitbreiding. “We zijn continu en altijd in gesprek. De NPO en de omroepen beslissen binnenkort over de nieuwe schema’s”, aldus een woordvoerder.

Radioprogramma’s

Op dit moment maakt PowNed op Radio 1 ‘Zwarte Prietpraat’, gepresenteerd door Prem Radhakishun. Op Radio 2 maakt Rick van Velthuysen zijn nachtprogramma in de zendtijd van de omroep. Geruchten gaan dat dat programma naar een ander tijdstip verhuist.

Op 3FM is PowNed al jaren niet meer te horen. Van 2010 tot 2015 presenteerde Rob Stenders op vrijdag programma’s op die zender. Ook waren Bert van Lent en Mark van der Molen in die jaren in de nacht op 3FM te horen.

Florent Luyckx

Zodra dit voorjaar bekend werd dat PowNed genoeg leden heeft om definitief toe te treden tot het publieke bestel, ging Florent Luyckx aan de slag als kwartiermaker radio. Hij bereidt de omroep voor op de extra zendtijd die de omroep van 2022 krijgt. PowNed moet zich volgens de wet nog wel aansluiten bij één van de bestaande omroepen.

Foto: Hans Tak | PowNed