Lindo Duvall heeft gisteren zijn laatste programma gemaakt op Radio Veronica. In de nieuwe programmering, die maandag van start gaat, is er geen plek meer voor de radio-dj. “Onze paden kruisen zich vast nog wel een keer, maar voor nu is het heel even klaar”, zei Lindo, die zijn vertrek ook niet ‘als een afscheid vond voelen’.

Het is de tweede keer dat Lindo vertrekt bij Radio Veronica. De eerste keer was eind 2014, toen zijn contract niet werd verlengd. In het voorjaar van 2017 keerde Lindo terug bij de radiozender, om er nu dus weer te vertrekken. “Voor mij staat er ook een wending in mijn loopbaan in de planning”, zei Lindo gisteren. Wat dat inhoudt, vertelde hij er niet bij. “Ook voor mij wordt dat de komende weken duidelijk.”

Sinds maart is Lindo wel weer te horen als invaller op Radio 538.

Foto: Radio 10 | William Rutten