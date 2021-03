Lindo Duvall is vanmiddag na tien jaar afwezigheid weer te horen op Radio 538. De dj valt van 15:00 tot 18:00 uur in voor Bas Menting. Normaals gesproken is Lindo te horen op Radio Veronica op werkdagen van 13:00 tot 16:00 uur.

In 1998 begon Lindo zijn landelijke carrière bij Radio 538, waar hij diverse programma’s presenteerde, zowel doordeweeks als in het weekend. In mei 2011 vertrok de dj en verdween hij een tijdje van de landelijke radio.

Twee jaar later, in het voorjaar van 2013, ging Lindo aan de slag te bij Radio Veronica, waar hij eind 2014 alweer moest vertrekken. Hij ging vervolgens aan de slag als invaller bij onder meer 100% NL en Radio 10. Uiteindelijk ging de dj ook weer aan de slag bij Radio Veronica en kreeg hij daar een vaste plek in het weekend. Sinds november vorig jaar is Lindo weer op werkdagen te horen bij dat radiostation. Daarnaast is hij op zaterdag van 7:00 tot 11:00 uur te horen op Radio 10.

De terugkeer bij Radio 538 is een invalklus. Of er nog plannen zijn om vaker in te vallen is niet bekend.

