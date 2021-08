Jasper Leegwater is vanaf oktober te horen op Paradise FM op Curaçao. Hij neemt daar de plek over van Nadine Roos die onlangs naar Dolfijn FM vertrok. Leegwater (21) zal een programma gaan maken in de middag tussen 16:00 en 19:00 uur. Nu werkt hij nog als regioverslaggever voor NH Media. Daarna was hij kortstondig te horen op Kink FM.

De dj reageerde onlangs op een vacature. “Deze kans was zo mooi dat ik hem moest pakken: elke dag radiomaken en dat op een tropisch eiland. Radio is mijn passie en ik ben nog jong, dus nu is het moment. In een omgeving van nieuws en volwassen popmuziek voel ik me helemaal thuis, dus Paradise FM is mij op het lijf geschreven.”

Nieuw op het eiland

Station manager Joris Reer is blij met de nieuwe aanwinst. “We horen in Jasper een groot talent, die door zijn jonge leeftijd een frisse gunfactor heeft, maar ook al een bijzonder volwassen kijk op de wereld bezit. We kijken erg naar zijn komst uit. Hij is nieuw op het eiland, maar gretig om zich te verdiepen in wat er speelt. Natuurlijk helpen we hem daar zo goed mogelijk bij.”

In oktober verhuist Leegwater naar het eiland. op 18 oktober begint hij dan met z’n programma. Tot die tijd neemt Joris Reer de uren in de middag voor zijn rekening. Zijn lunchprogramma wordt dan weer overgenomen door Gert-Jan van Ackooij.