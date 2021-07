(Dit is een vacature van Paradise FM. De redactie van RadioFreak.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)

Paradise FM is het volwassen Nederlandstalige radiostation van Curacao. Met nieuws, entertainment en muziek als belangrijkste peilers doen we ons best om elke dag relevant te zijn voor zoveel mogelijk luisteraars. De afgelopen periode is Paradise FM gegroeid in bereik, en het eind is nog niet in zicht. Naast Paradise FM valt ook jongerenstation HitRadio 915 onder hetzelfde radiobedrijf. Ter versterking van ons team zijn wij voor Paradise FM op zoek naar een nieuwe programmamaker (m/v).

We bieden je een plek in een compact, relatief jong (25-40jr) team, binnen een station metveen duidelijke koers, waar je de ondersteuning krijgt om te groeien en waar je de ruimte krijgt voor eigen initiatief en ontwikkeling. Je focus zal liggen op nieuwsredactie en – presentatie, maar binnen Paradise FM doet iedereen eigenlijk alles wat nodig is om samen de zender mooier en beter te maken. Denk daarbij naast je vaste taken aan het verzinnen en uitwerken van acties, meehelpen bij events en ondersteunen van social media.

We zoeken een enthousiaste betrouwbare doorzetter, die het leuk vindt om in een gemotiveerd team de schouders eronder te zetten. Je hebt journalistieke werkervaring, je hebt presentatie-ervaring en kennis van het eiland is een pré. Daarnaast heb je een goede taalbeheersing (NL, ENG, en eventueel Papiaments), ervaring met nieuwsschrijven, en je bent naast een nieuwstijger een radiodier dat zich thuisvoelt in het positieve middle-of-theroad (muziek-)format van Paradise FM. Kennis van radiosoftware zoals Aeron en Audition, en video-editing software zoals Premiere is een pré.

Kom je uit Nederland, dan is op Curacao komen wonen een must: een leven tussen de palmbomen en je weekenden doorbrengen met vrienden op het strand zijn dan onvermijdelijke randzaken.

Je taken zijn onder andere:

– Het voorbereiden en presenteren van een dagelijks radioprogramma, waarbij de

nadruk ligt op een goede sfeer, nieuws, interviews en muziek

– Het schrijven van nieuws voor radio en online

– Het bijhouden van de online kanalen van Paradise FM

– Het ondersteunen van redactionele activiteiten en het brainstormen over mooie

stationsacties

– Alles wat verder hoort bij de leukste job ter wereld: een radiobaan op een tropisch

eiland

De exacte begindatum van de functie wordt in overleg bepaald, maar is nog dit jaar (2021). De functie is voor minstens een jaar. Het salaris is marktconform. Geïnteresseerden kunnen hun sollicitaitebrief, CV en stemdemo sturen naar werkentussendepalmbomen@paradisefm.cw. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.