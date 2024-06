De Nederlandse zenders op Curaçao wijzigen op verschillende plekken de programmering. Bij Dolfijn FM is Michiel Zwartpoorte gestopt met de ochtendshow. “Binnenkort stappen we in het vliegtuig voor een nieuw avontuur in Nederland”, zo laat hij via sociale media weten. In de plaats komt Yvette de Snayer, die in twee weken tijd klaargestoomd is.

Ook de middagshow wijzigt. Nadine Roos heeft haar laatste show gemaakt in de middag. “Op een onverwachte manier die ik pas sinds kort te horen heb gekregen.” Maar ze is al snel weer te horen in de ether op Curacao. Ze gaat de ochtendshow maken op Paradise FM, de zender waar ze tot in de zomer van 2021 ook al te horen was in de middag. Samen met Jason Obispo gaat ze ‘Jason & Nadine’ maken tussen 06:00 en 09:00 uur.

Jason Obispo is een nieuw gezicht voor de radiozender. “Geloof me, dit wordt leuk. We gaan voor een begin van je dag waar je je wekker voor wil zetten”, zegt Jason over de lancering.

Overname

De plek in de ochtend kwam vrij nadat Maarten Schakel vertrok bij Paradise FM. De zender werd overgenomen. Maarten was samen met Joris Reer stationmanager en ook dj. Toch is hij geen nieuwe eigenaar. “Ik was zelf ook volslagen verrast, ik wist van niks”, reageerde hij op sociale media. Het heeft hem doen besluiten te stoppen.

In de middag op Dolfijn FM is voortaan Jesse van Boggelen te horen met ‘Jesse Jamz’. De afgelopen weken was hij al op vrijdagmiddag te horen op de zender.