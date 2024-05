Verschillende radiostations op Curaçao komen in actie nadat het eiland zwaar getroffen is door hevige regenval en overstromingen. Vanuit een winkelcentrum op het eiland wordt morgen live uitgezonden door ‘Radio S.O.S.’, een samenwerking tussen Paradise FM, 88Rockòrsou, HITradio 915, TCFM en Radio Active.

De actie heeft ‘Huntu Pa Banda Abou’, wat papiamentu is voor ‘Samen voor Banda Abou’, en zamelt geld in voor het westelijke deel van het eiland, dat ook wel Banda Abou heet. Veel bewoners van Banda Abou hebben schade aan hun huizen opgelopen en bezittingen verloren als gevolg van de verontrustende weersomstandigheden op zaterdag 4 mei.

De opbrengst van deze inzamelingsactie komt volledig terecht bij Fundashon Vision Bandabou, een non-profit organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van het westelijke gedeelte van Curaçao. “Toen op zondag de beelden van de ravage op Banda Abou langzaam binnen kwamen, sloeg op Banda Ariba de bom in. Hoe lokaal het noodweer ook was, zo verwoestend was het ook. Één ding was toen zeker: we moeten iets doen!” aldus Joris Reer, initiatiefnemer van Radio S.O.S. “Laten we de handen ineenslaan om de bewoners van Banda Abou financieel bij te staan in het herstellen van de schade aan hun huizen, bezittingen en leefomgeving”, vervolgt Reer.

Radio S.O.S zal morgen 07:00 tot 19:00 uur lokale tijd te horen zijn op de frequenties van de deelnemende radiozenders. In Nederland is het zes uur later. Ook vanuit Nederland wordt er steun geboden aan Radio S.O.S, zo maakt het Nederlandse jinglebedrijf ‘PURE Jingles’ kosteloos een speciaal jinglepakket voor Radio S.O.S. Daarnaast voorziet Dave Mourillon van ‘The Jingle Planet’ Radio S.O.S van voiceovers in de diverse talen om zoveel mogelijk mensen effectief te bereiken.