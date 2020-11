Ruim een jaar geleden ging Joris Reer (29) met knikkende knieën naar Egon Sybrandy, toen nog de baas van Dolfijn FM, om te vertellen dat hij ging stoppen als ochtend-dj en naar Paradise FM vertrok, de concurrent. Van de bekendste Nederlandstalige radiozender van Curaçao -in ieder geval onder de Nederlandse toeristen- met een studio op het strand, naar een kleinere zender in een kantoorpand. “Het was spannend, maar Egon begreep het wel. Dat gold niet voor iedereen.”

Voor veel Nederlanders is Curaçao vooral een vakantie-eiland. Met op een van de bekendste stranden een radiostudio: Dolfijn FM. In de auto kun je zo’n 25 zenders ontvangen, waarvan er maar een handvol in de Nederlandse taal uitzenden. Voor veel radiomakers heeft het een enorme aantrekkingskracht, zoals voor Joris.

“Ik was nog nooit op het eiland geweest en mijn contract liep af bij Radio 10. Ik produceerde de ochtendshow voor René Verkerk en zat op een appartementje in Hilversum in de regen. Dus toen heb ik in 2015 een open sollicitatie gestuurd naar Dolfijn FM en heb ik vier jaar lang de ochtendshow gemaakt.”

Paradise FM

Waar veel minder mensen het over hadden was het kleinere Paradise FM en zusterstation HITradio 915. Toch liet Joris na na vier jaar bij Dolfijn FM gezeten te hebben, zijn oog op deze zenders vallen. “Ik wilde meer. Graag bezig zijn met de missie, de visie en het beleid van een radiozender. Ik kwam erachter dat mijn toekomst er niet lag als dj. Daarnaast wil ik mezelf meer ontwikkeld hebben dan alleen als dj of presentator. Dus ik wilde aan mezelf gaan werken. En daar was bij Dolfijn FM geen ruimte voor. Toen is mijn oog op Paradise FM gevallen.”

Paradise FM is sinds 2008 in handen van Kees Baas en zijn dochter Dorine. “Baas heeft jaren in de platenwereld gezeten en was eigenaar van een bioscoop en lunchroom hier op het eiland. Dorine heeft lang in de tv-wereld gewerkt. Ik ben naar hen toe gegaan met een voorstel om de zender te veranderen.”

Studio van HITradio 915

Met knikkende knieën ging Joris het vertellen bij Dolfijn. “De baas snapte mij wel. Maar collega-dj Maarten Schakel zei: ‘je gaat van Real Madrid naar FC Twente’.” Maarten (37) zag zijn radiomaatje vertrekken: “Ik moest het hem ook nog zien doen. Joris ging van een veilig warm bad naar een omgeving waar hij zelf een zender moest managen, opbouwen, de boel bij elkaar moest houden. Zijn lijfspreuk was: ‘Daar hebben we mannetjes voor’ en nu is hij zelf dat mannetje. En heel eerlijk… Paradise was ook niet zo sexy als Dolfijn in die tijd.”

Toch begon Joris in november vorig jaar begon als stationsmanager bij Paradise FM en Hitradio 91.5. “Er moest van alles gebeuren. Er lagen een hoop kansen die niet werden gepakt. De tijd had hier een tijdje stilgestaan.”

Verbouwing

En dus werd er stevig verbouwd. Zowel letterlijk aan de studio, maar ook aan het personeelsbestand en het format. “We moesten echt even terug naar de basis. Dat heb ik ooit van Roland Snoeijer geleerd, die de overgang van Radio 10 Gold naar Radio 10 heeft gemanaged. Ik vond dat toen heel vervelend, want de teugels werden strak aangetrokken en er mocht niet veel meer. Maar nu zie ik dat het nodig was. De muziek moet het werk doen, dat moet goed zijn.” Alles draaide nog op een oude d&r Scorpius. “Zo’n half digitale mengtafel. Die had z’n beste tijd wel gehad. En er lagen overal kabels en stof. Nu hebben we een digitale mengtafel overgenomen van een Hogeschool in Nederland.”

Er werd meteen nagedacht over het format. “We hebben de 80’s en 90’s omarmd. Waar veel radiobedrijven de neiging hebben om ‘hip’ te zijn, hebben wij besloten het gewoon te doen. Toen dat goed liep, zijn de gekke items weer terug gekomen. En zo bouwen we de inhoud steeds verder uit.” De doelgroep zijn Nederlandstaligen van 35 of ouder die op het eiland wonen. En dat is wel wat anders dan Dolfijn FM. “Die zender is veel jonger en wil zich ook richten op Nederland en de toeristen. En dat is wel slim, maar wij kiezen een andere richting. We hoeven niet zo nodig het hipste radiomerk te zijn, maar wel een leuke fijne zender waarbij mensen zich thuis voelen en waarbij je weet wat je krijgt.”

Maarten Schakel

De grootste gok kwam tijdens de coronacrisis. “We hebben Maarten Schakel gehaald.” Schakel is een bekend gezicht op het eiland. Hij heeft 15 jaar bij Dolfijn FM gewerkt, spreekt de lokale taal Papiaments en heeft een journalistieke achtergrond. “Door corona was er een grote informatiebehoefte en werd er dus erg naar de media gekeken. Maarten vertaalde bijvoorbeeld alle persconferenties live en trok daardoor veel mensen naar zich toe. Met hem zouden we Paradise FM en HITradio 915 een stuk relevanter maken. Maar het was een gok, want daardoor stegen de loonkosten flink en dat is toch een risico in coronatijd.” In juli werd Maarten samen met Joris stationsmanager.

Het zaadje was al geplant bij het vertrek van Joris bij Dolfijn. Maarten: “Toen hadden we al gesprekken over wat zijn plannen waren. Ik liep er op een gegeven moment tegenaan dat de rek wel uit de samenwerking met Dolfijn was. Ik wilde meer met mijn vaardigheden en ervaring doen. Ik zag niet direct een beter alternatief in Paradise FM, maar Joris had de zender flink opgepoetst. Ik had voor het eerst het idee dat Paradise een duidelijk smoelwerk had, voelde ook wat veranderen qua luistergedrag in mijn omgeving.” De gesprekken gingen door en midden in de coronacrisis stapte Schakel over. “Het was heftig na 15 jaar Dolfijn. Maar ik heb er geen moment spijt van gehad.”

Studio van Paradise FM

En nu zijn de plannen groot, al blijft de toekomst onzeker. Maarten: “We moeten afwachten hoe de coronacrisis uitpakt. Maar we voelen de wind in de rug en er is nog veel potentie. “We willen een volwassen zender worden met veel 80’s en 90’s muziek en af en toe een Ed Sheeran of Bruno Mars hit. Sinds deze week is Paradise FM overgeschakeld op visual radio, waarmee onze online aanwezigheid een stuk sterker wordt. Ook qua nieuws en content kunnen we nog een stuk relevanter. We willen de maatschappelijke thema’s behandelen en de journalistiek is belangrijk. En met onze jonge zender HITradio 915 is nog een wereld te winnen!”

Joris: “Nu wordt het volhouden en uitbouwen. We hebben er erg veel zin in. De komende jaren worden nog heel mooi.”