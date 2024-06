Paradise FM en zusterzender HITradio 915 zijn overgenomen. Na ruim 15 jaar heeft Media Ventures Curaçao NV van ondernemer Kees Baas de zenders verkocht aan Wout Tieleman en Joris Reer. Tieleman is ook eigenaar van Kunuku Aquaresort en heeft belangen in verschillende bouwprojecten. Joris Reer was al stationmanager van de zenders.

De twee zenders moeten gewoon hetzelfde blijven klinken. “De luisteraar gaat hier niks van merken. We zijn hartstikke tevreden met hoe de beide zenders klinken en willen dit succes graag zo voortzetten”, aldus Joris, die tevens aangeeft blij te zijn met de samenwerking met Wout. “Ik ben dan wel een ervaren media-man, ondernemen is nieuw voor me. Met Wout aan mijn zijde heb ik het volste vertrouwen in de toekomst”. Ook Tieleman heeft zin in de nieuwe uitdaging: “Joris en ik kennen elkaar al jaren en weten wat we aan elkaar hebben. Onze expertises vullen

elkaar perfect aan.”

Maarten Schakel stapt op

De verkoop heeft er voor gezorgd dat Maarten Schakel vertrekt bij de zenders. Hij was samen met Joris Reer (samen op de foto) stationmanager en ook dj. Toch is hij geen nieuwe eigenaar. “Ik was zelf ook volslagen verrast, ik wist van niks”, reageert hij op sociale media. Het is niet verstandig er nu teveel over te zeggen. Maar ik heb er de afgelopen maand ongeveer non-stop over nagedacht, en ik ben tot de conclusie gekomen dat na hoe dit allemaal gegaan is, ik niet meer bij Paradise FM kan horen. En dat vind ik erg jammer na vier jaar onvoorwaardelijk bouwen aan de zender.”

Volgende week donderdag is de laatste uitzending van Maarten Schakel op Paradise FM. “Waar de weg naartoe leidt, weet ik nog niet. Ik weet ook niet wie ik ben zonder radio. Ik heb 100 halve ideeën, maar nog niets concreets.”

Dankbaar

Media Ventures betreurt het ten zeerste dat Maarten Schakel heeft besloten de zenders te verlaten. “De gesprekken die zijn gevoerd over de toekomst waren wat ons betreft hoopvol. We respecteren zijn keuze en wensen hem alle geluk toe in de toekomst. Mede dankzij Maarten zijn de twee radiozenders op het niveau gekomen waar ze nu zijn. Daar blijven we hem dankbaar voor.”