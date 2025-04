Het Nederlandstalige radiostation Paradise FM op Curaçao heeft vanaf maandag weer een volledige dagprogrammering. Dat is voor het eerst sinds de coronapandemie. Pepijn Bierenbroodspot wordt toegevoegd aan de dagprogrammering. Hij is voormalig presentator bij onder andere SBS6 in Nederland en eerder al actief op Paradise FM.

De coronacrisis had een flinke impact op de radio-industrie op Curaçao. Paradise FM heeft destijds afscheid genomen van een deel van de dagprogrammering. Wat begon als een tijdelijke maatregel, werd door de jaren heen de nieuwe standaard. Daar komt nu dus verandering in.

“Dit is een ontzettend belangrijke mijlpaal voor ons”, zegt Joris Reer, directeur en dj bij Paradise FM. “We zijn altijd blijven geloven in live radio, in de kracht van stemmen die je dagelijks vergezellen onderweg naar werk of terug naar huis. En nu kunnen we dat eindelijk weer de hele dag bieden aan onze luisteraars. We zijn er trots op dat we als eerste Nederlandstalige zender op het eiland weer een complete horizontale programmering hebben.”

Dit is programmering:

06:00 – 09:00: Nadine Roos

09:00 – 12:00: Jeremy Kesseler

12:00 – 14:00: Joris Reer

14:00 – 16:00: Pepijn Bierenbroodspot

16:00 – 19:00: Vanessa Werkhoven

Foto: Paradise FM