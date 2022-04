Igmar Felicia vertrekt bij Radio 538. Het contract van de jock wordt niet verlengd. “Dat is kut, klote, balen. En tegelijkertijd ook niet het einde van de wereld”, schrijft Igmar op Instagram. “Het is wat het is. Komende maand elke seconde genieten van radio. Doen we sowieso met de avondshow, nu nog meer.”

Eind april is Igmar al voor het laatst te horen op 538. “Mijn contract loopt tot april en ik weet nu een week dat-ie niet wordt verlengd.” In april 2019 maakte de jock de overstap van Qmusic naar Radio 538. De afgelopen drie jaar was Igmar in het weekend en later in de avonduren van 22:00 uur tot middernacht te horen.

Bij Qmusic presenteerde Igmar eerder de ochtendshow met Mattie Valk, maar dat liep niet lekker. Na een periode in de avond, vertrok hij bij de zender. Felicia begon zijn carrière in 2013 bij SLAM!, waar hij een dagelijks avondprogramma presenteerde. In 2017 stapte hij over naar naar Qmusic.

Foto: Radio 538 | William Rutten