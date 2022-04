Krijgen zangers en bands die optreden bij een van de radiozenders van de NPO wel een vergoeding? En zo ja, is het een reëele vergoeding? BAM!, de beroepsvereniging voor Nederlandse artiesten, heeft een speciaal meldpunt geopend. Daar kunnen artiesten en muzikanten geanonimiseerd aangeven dat ze te weinig of zelfs helemaal niet betaald zijn voor optredens in NPO-programma’s.

“Artiesten en muzikanten wordt vaak gevraagd om op te treden in NPO-programma’s, zowel radio als tv, zonder dat zij daarvoor een eerlijke vergoeding betaald krijgen. Vaak durven ze daar niets over te zeggen, uit angst niet meer teruggevraagd te worden”, schrijft BAM! over het meldpunt. “Wij verwachten meer van de NPO.”

Speciale vergoeding

Artiesten die tijdens de coronapandemie optraden bij een radiozender van de publieke omroep, kregen daarvoor een speciale vergoeding. Voormalig minister Slob van Media zei later dat hij artiesten die optreden bij de NPO, structureel een vergoeding wil geven.

Met het meldpunt wil BAM! beter inzicht krijgen in de vergoedingen die artiesten al dan niet krijgen. “Artiesten investeren veel in hun optredens. Ze maken reiskosten, repetitie-uren, huren technici en bandleden in, en dat (vaak) allemaal uit eigen zak.” Het meldpunt is te raadplegen via de site van BAM! Popauteurs.

