Minister Bruins (Media) wil de publiek omroep hervormen van de elf omroepen die er nu zijn, naar vier tot vijf ‘omroephuizen’, meldt het AD. De krant heeft een conceptbrief aan de Tweede Kamer in handen waarin dit staat. Leden moeten minder belangrijk worden. Daarom schaft hij de eis van minimaal 100.000 leden af. Voor nieuwe omroepen is het niet meer toegestaan om toe te treden.

Om de pluriformiteit toch te waarborgen wil Bruins een ‘wettelijke gezamenlijke opdracht’ voor de omroepen in het leven roepen waarmee hij hen verplicht om de ‘in de samenleving levende geluiden, behoeften en perspectieven in het aanbod te vertalen’. Daarmee moet de pluriformiteit behouden blijven.

De omroepen moeten zich samenvoegen in vier, hooguit vijf omroephuizen, waarin de omroepen ook organisatorisch meer gaan samenwerken. Dit zou de kosten moeten drukken, al erkent de minister dat de hele bezuinigingen van ruim 150 miljoen euro daarmee niet gehaald worden.

Politieke invloed

De invloed van de politiek moet ingeperkt worden. Het toezicht op de NPO moet op zó’n manier versterkt worden, ‘dat er voor een bewindspersoon geen route bestaat om via de toezichthouder oneigenlijk in te grijpen in de onafhankelijke media.’

Foto: RadioFreak