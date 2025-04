NPO 3FM geeft deze hele week kaartjes weg voor festivals. Luisteraars maken, zodra ze het ticketalarm horen, kans op weekendkaarten voor onder meer Sziget, Pinkpop, Dauwpop, Rock Werchter en de Zwarte Cross. Ook via de online kanalen van 3FM maken volgers iedere dag kans op de festivalkaarten.

In de ‘3FM Festivalweek’ staat de jongerenzender deze week elke dag in het teken van een ander festival. “3FM trapt de festivalzomer af met de ticketactie en laat zo het rijke festivallandschap in alle regio’s van Nederland en daarbuiten zien: van Groningen tot Landgraaf en van Werchter tot Boedapest”, aldus 3FM.

3voor12

Ook bij ‘3voor12 Radio’ is er deze week tussen 22:00 en 01:00 uur volop aandacht voor de festivals uit de line-up. 3FM-dj’s Eva Cleven en Jasper Leijdens bellen iedere dag met de organisatie van een van de festivals.

De jongerenzender doet deze zomer ook weer live verslag vanaf een aantal festivals, waaronder Pinkpop, Dauwpop en de Zwarte Cross.

Foto: Nathan Reinds | NPO 3FM