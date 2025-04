Tom de Graaf en Joe Stam willen met hun avondprogramma op NPO 3FM op één lijn liggen met de luisteraar. “Met alles wat we doen, denken we wel: what’s in it voor de luisteraar? We wonen allebei in de regio – ik woon in Breda en Joe woont in Edam – dus je krijgt bij ons niet per se dat Randstad-geneuzel. We zouden echt je buurman kunnen zijn”, zegt Tom in de podcast ‘Dit was de Radio’.

Tom en Joe zijn sinds begin dit jaar in de avonduren tussen 19:00 en 22:00 uur te horen op 3FM. “We maken de dingen mee die een luisteraar meemaakt. Dat proberen we te vertalen naar de radio, in herkenbare persoonlijke verhalen”, vertelt Tom.

Als voorbeeld noemt hij de vraag van een luisteraar. “Julia zat met een probleem. Ze gaat binnenkort trouwen en ze vroeg zich af of ze sneakers of hakken onder haar jurk aan moet doen. Daar gaan we dan mee aan de haal: we hebben de hele avond een show gemaakt op hakken, om te onderzoeken wat ze moet doen.”

Foto: Annemieke van der Togt