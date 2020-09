Giel Beelen heeft vanochtend zijn laatste uitzending gemaakt op Radio Veronica. Na drie jaar vertrekt hij bij de Talpa-zender, om zijn comeback te maken bij de publieke omroep. “Het is goed, het is allemaal prima”, zei Giel in het laatste half uur van zijn ochtendprogramma, waarin hij ook werd toegesproken door zenderbaas Niels van Baarlen en radiodirecteur Marc Adriani van Talpa Network. Uit handen van Niels kreeg de dj ook de ‘Veronica Legend Award’.

“Ik hoop echt dat Radio Veronica als een malle gaat scoren en dat het heel erg een station wordt met voornamelijk eighties, met voetbal en Formule-1. En dat is gewoon niet waar ik moet zitten”, concludeerde Giel. “Ik ga echt nog wel eens luisteren als radionerd, maar ik denk dat ik veel beter bij een station kan gaan zitten dat alle kanten opgaat, van house classics tot nieuwe Nederlandse muziek, en lekker lullen met luisteraars.”

“Het is goed”, zei Giel:

Drie jaar ochtendshow

Drie jaar geleden begon Giel in de ochtend op Radio Veronica. “Een plek krijgen op een van de meest historische radiomerken die er bestaat, daar kun je als radiomaker alleen maar van dromen”, zei hij destijds. Toch heeft Giels programma nooit voor sterk stijgende luistercijfers gezorgd. Achteraf wilde Giel al begin dit jaar stoppen bij Radio Veronica, maar corona gooide volgens de radiomaker roet het eten.

De jock is vanaf volgende maand te horen op NPO Radio 2, elke werkdag van 4:00 tot 6:00 uur. Martijn Muijs neemt voorlopig de ochtendshow op Radio Veronica over, om vervolgens vanaf november het stokje over te dragen aan de heren van ‘Veronica Inside’.

Foto: Videostill Radio Veronica