Erik van Roekel valt morgen in bij 100% NL. Hij is van 9:00 tot 12:00 uur te horen op de commerciƫle zender, als invaller van Martijn La Grouw. Of Erik vaker te horen is op 100% NL of dat het om een (eenmalige) invalbeurt gaat, is niet duidelijk.

In juli vertrok Erik na 8,5 jaar bij Qmusic. Het werd stil rondom de jock, al poste hij een aantal weken geleden op Instagram dat hij een tijdje minder online wil zijn. “In mijn hoofd is het, nu ik even thuis zit, chaos. Ik merk dat mijn telefoon dan al snel de uitleg wordt, met zwaar vermoeide ‘vierkante ogen’ als gevolg.”

Erik won in maart 2012 Q-College, het interne opleidingstraject van Qmusic. Hij kreeg vervolgens een eigen programma op de zender. In de jaren daarna was Erik op verschillende tijdstippen te horen, voornamelijk in het weekend.

Foto: Qmusic