Giel Beelen wilde naar eigen zeggen al begin dit jaar stoppen met zijn ochtendshow op Radio Veronica. “Ik ging begin januari naar een theatervoorstelling van Thijs Lindhout. Hij zegt: ‘Volg je geluk, volg je hart.’ Dat komt snoeihard binnen en in de auto naar huis denk ik: Ik moet mijn baan opzeggen. Het gaat hem gewoon niet worden bij Veronica”, vertelt Giel in gesprek met NU.nl.

Twee dagen later maakte hij zijn besluit kenbaar aan de leiding van Radio Veronica. “Om te zeggen dat ik zo snel mogelijk wil stoppen. Ik help actief mee tijdens het bedenken van nieuwe ochtendshows. Hoe eerder ik weg kan, hoe beter. Maar dan komt corona en – daar begin het laffe gedeelte – ik denk bij mezelf: Dit is wel het slechtst denkbare moment om thuis te gaan zitten zonder inkomen.”

Beleid van Radio Veronica

De jock stopt in het najaar met zijn ochtendprogramma op Radio Veronica, om de overstap te maken naar NPO Radio 2. Dat Giel het niet eens was met het beleid van Veronica, blijkt wel uit het interview. “In coronatijd ben ik nog eens gaan nadenken en tot de conclusie gekomen dat ik me niet zoveel moest aantrekken van het beleid van het station. Ik zei dat ik m’n contract gewoon uit wilde dienen en dat wilden zij ook.”

Veronica wisselde volgens Giel vaak van koers. “Ik heb vijf formats meegemaakt in de afgelopen drie jaar. Dat is misschien wat veel, maar ik was allang blij dat er iets geprobeerd werd. Toch voelde ik op een gegeven moment dat ik niet moest gaan verlengen.”

Salaris inleveren

Zijn comeback naar de publieke omroep, betekent wel dat Giel flink moet inleveren op zijn salaris. In zijn 3FM-tijd beurde hij zo’n vier tot vijf ton per jaar. Nu is dat flink minder, stelt de jock. “Er staat sinds jaar en dag hetzelfde bedrag op dat tijdslot. Zakelijk gezien maak ik de domste beslissing ooit. Niet normaal. Maar het voelt fucking goed”, zegt hij tegen NU.nl, waarin hij ook vertelt amper nog spaargeld te hebben.

Giel presenteert sinds het najaar van 2017 het ochtendprogramma op Radio Veronica. De dj werd destijds groots aangekondigd, maar toch heeft zijn ochtendshow nooit voor een enorme stijging van de luistercijfers van het radiostation gezorgd. 

Foto: Videostill Radio Veronica